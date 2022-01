Le MC-21 d'Irkut débute ses essais par temps froid

Le MC-21-300 a quitté l'aéroport de Zhukovsky pour rejoindre Iakoutsk, afin de réaliser des essais par temps froid en conditions réelles.



L'appareil (avec sa motorisation Pratt & Whitney) a obtenu son certificat de type à la fin de décembre 2021, qui l'autorise à opérer à une température de l'air extérieur proche du sol de -30°C. Dans le cadre du programme initial de certification, les systèmes de l'avion avaient été testés sur des bancs d'essai à des températures allant jusqu'à -55°C.



Ces nouveaux essais permettront d'« étendre la possibilité d'exploiter l'avion à une température de l'air extérieur inférieure à -30°C », explique Andrey Boginsky, directeur général d'Irkut.



« Les essais au sol et en vol en Yakoutie auront lieu dans les trois semaines, en fonction de la température de l'air dans la région. Chaque étape des tests sera précédée d'une procédure de refroidissement de l'appareil : le soir et la nuit, il restera dans un parking ouvert pendant douze heures », ajoute Daniil Brenerman, directeur général du bureau de conception de Yakovlev.



D'autres essais seront menés dans le courant de l'année sur d'autres spécificités opérationnelles et permettront d'élargir encore les conditions dans lesquelles le monocouloir russe peut être exploité. Le premier appareil doit être remis à Rossiya d'ici à la fin de l'année.



