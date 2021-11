Le Maroc suspend l'arrivée de tous les vols de transport de passagers

Le Maroc a décidé de suspendre tous les vols de transport de passagers entrants à compter de ce lundi 29 novembre à 23h59.



D'une durée initiale de 2 semaines, cette nouvelle restriction fait suite à la propagation du nouveau variant du virus de la Covid-19 - Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et vise à « préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens », indique les autorités qui rassurent tout de même qu'une évaluation de la situation sera entreprise régulièrement afin d'ajuster, au besoin, les mesures nécessaires.



En plus de Royal Air Maroc, cette mesure affectera près d'une vingtaine de compagnies aériennes qui desservent le pays.