Le loueur GTLK Europe sur la sellette

La Haute Cour de Dublin a été sollicitée par quatre créanciers de GTLK Europe en vue de lancer un processus de liquidation du loueur, filiale irlandaise du groupe russe GTLK, pour cause d'insolvabilité.



Sont concernés GTLK Europe DAC et GTLK Europe Capital DAC. Cette requête est motivée par une dette de 178 millions de dollars (162,5 millions d'euros) alors que le groupe n'est plus en mesure aujourd'hui d'exercer ses activités à cause des sanctions occidentales contre la Russie.



Ces sanctions ont entraîné la résiliation des contrats de location et le gel des avoirs du groupe.



Le groupe GTLK est valorisé à 4,5 milliards de dollars (4,11 milliards d'euros). Son portefeuille comprenait plus de 80 appareils avant l'invasion de l'Ukraine et notamment des Airbus A220, des A319/A320/A321/A321P2F et des Boeing 777-300ER.



