Le loueur DAE place 12 nouveaux Boeing 737 MAX chez un client des Amériques

Dubai Aerospace Enterprise (DAE) a annoncé avoir ajouté vingt-trois nouveaux appareils à son portefeuille (dix acquis et treize en gestion), tout en se séparant de vingt-trois autres (seize vendus et sept en gestion) au cours des neuf premiers mois de l'année.



DAE a par ailleurs annoncé avoir conclu un contrat avec un client basé dans les Amériques pour lui fournir 12 Boeing 737 MAX 8. L'identité du client n'a pas été révélée.



On sait qu'American Airlines a été un important client de DAE ces derniers mois avec 18 opérations de rachat-cession bail sur des 737-8.



Au 30 septembre, le loueur de Dubaï précise que son portefeuille comprenait 425 appareils (âgés de moins de 7 ans) en pleine propriété, gérés, engagés et mandatés pour gestion. Cette flotte évaluée à près de 16 milliards de dollars se répartit entre 114 opérateurs (dont 3 nouveaux clients) dans 54 pays, la compagnie Emirates étant le plus important locataire.



