Le loueur CDB Aviation fournira 6 Airbus A320neo à la compagnie Air India

CDB Aviation a signé un contrat de location avec Air India portant sur six Airbus A320neo. L'annonce a été faite à Singapour, en marge de la conférence Airline Economics Growth Frontiers Asia Pacific.



Les appareils seront livrés au cours deuxième semestre 2023. Le transporteur indien devient dans la foulée un nouveau client du bailleur irlandais détenu à 100 % par China Development Bank Financial Leasing.



Air India, qui est désormais pleinement intégré au groupe Tata, a signé différents accords de leasing fin septembre pour introduire 21 A320neo, quatre A321neo et cinq 777-200LR à sa flotte d'ici fin 2023. La compagnie indienne prévoit en effet de revenir à une part de marché de 30% sur le réseau intérieur tout en se développant à l'international.



Air India aligne déjà 25 A320neo en leasing (tous motorisés en LEAP-1A de CFM International), en plus de 48 autres monocouloirs de la famille A320ceo.



(Photo © Airbus)