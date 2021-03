Le loueur BOC Aviation aura définitivement surfé sur la crise

BOC Aviation aura finalement traversé la crise liée à la pandémie en réussissant à dégager un bénéfice net après impôts de 510 millions de dollars, alors que son chiffre d'affaires a lui progressé de 4% sur l'année pour dépasser pour la première fois les 2 milliards de dollars.



Le loueur basé à Singapour aura même consolidé sa position pour l'avenir en obtenant 5,5 milliards de dollars de nouveaux financements. En réceptionnant 54 appareils en 2020 et en en revendant 12 autres, BOC détient désormais un portefeuille de 358 avions commerciaux en pleine propriété (sous bail moyen de 8,6 ans auprès de 87 compagnies aériennes dans 39 pays) ainsi que 40 autres en gestion.



La moyenne d'âge de son portefeuille figure parmi les plus faibles du secteur (3,5 ans). Mieux, ses appareils ont affiché un taux d'utilisation de 99,6% en 2020.



La filiale leasing de la Bank of China a ainsi vu la valeur de ses actifs progresser de 19% l'année dernière, pour atteindre le record de 23,6 milliards de dollars.



