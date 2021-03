Le loueur Azorra place 6 Embraer E170 chez American Airlines

Azorra Aviation Holdings a conclu un contrat de location à long terme pour 6 Embraer E170 qui seront exploités par Envoy, filiale régionale à 100% d'American Airlines. Azorra précise qu'elle va racheter ces appareils à BA CityFlyer, filiale de British Airways, après une transition qui comprendra maintenance et modifications chez Embraer Aircraft Maintenance Services à Macon, en Géorgie (USA).



Les cabines seront d'ailleurs reconfigurées à 65 sièges (76 sièges aujourd'hui chez BA CityFlyer), avec rénovations et nouveaux marquages compatibles avec les opérations d'Envoy.



Le loueur de Fort Lauderdale (Floride) précise aussi que ces nouveaux avions seront pleinement compatibles avec la flotte d'E175 d'Envoy, mais avec une capacité légèrement accrue.



Cette nouvelle transaction fait suite à celle annoncée l'année dernière et qui concerne 14 Embraer E190 de Copa Airlines (Panama) qui commencent à être progressivement livrés à la compagnie australienne Alliance Airlines.



(Photo © Azorra)