Le Lilium Jet vise aussi la Côte d'Azur

(EBACE 2024) L'avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) de l'entreprise allemande Lilium vise maintenant des opérations sur la Côte d'Azur, avec la mise en place d'un « Réseau Lilium » pour relier Monaco, Nice, Sophia Antipolis, Cannes, le Golfe de Saint-Tropez, Aix-en-Provence et Marseille.



Un partenariat a ainsi été signé entre Lilium, la société italienne UrbanV spécialisée dans les vertiports et le gestionnaire Aéroports de la Côte d'Azur (ACA) pour développer une grande partie de ce réseau. Les premiers vols des Lilium Jet dans le sud de la France pourraient ainsi intervenir à partir de 2026.



UrbanV est une société créée par Aeroporti di Roma, SAVE Group, Aeroporto di Bologna et Aéroports de la Côte d'Azur.



« Cette collaboration avec Lilium et notre filiale UrbanV marque une étape importante dans la transformation et la décarbonation de la mobilité aérienne régionale. Notre territoire offre une opportunité unique de survoler la mer pour relier directement les principales destinations économiques, culturelles ou touristiques. Alternative complémentaire à l'hélicoptère, l'eVTOL a sa place dans le transport aérien proposé depuis Nice Côte d'Azur, laboratoire de l'aéroport de demain, deuxième plateforme de France et porte d'entrée et de sortie d'un territoire enclavé » a déclaré Franck Goldnadel, le Président du Directoire d'Aéroports de la Côte d'Azur.



Lilium annonce par ailleurs être en discussions avec d'autres partenaires locaux pour la création éventuelle de vertiports supplémentaires à Sophia Antipolis, Aix-en-Provence et Marseille, avec des accords qui pourraient être conclues avant la fin de l'année.



Pour rappel, le Lilium Jet pourra transporter jusqu'à 6 passagers (en plus du pilote) sur une distance allant jusqu'à 175 km. Il dispose de 30 moteurs électriques implantés dans la voilure et ses plans canards. Sa vitesse de croisière flirtera avec les 250 km/h. Lilium a déjà signé des accords préliminaires avec de nombreux opérateurs, que ce soit des sociétés d'aviation d'affaires ou des grands groupes comme Lufthansa, pour près de 800 eVTOL. Lilium envisage même d'établir une nouvelle usine en France pour pouvoir accroître ses capacités de production.



(Image © Lilium)