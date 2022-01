Le lancement de l'Eurodrone est maintenant en courte finale

La longue gestation du projet Eurodrone touche désormais au but. L'Espagne vient de débloquer une enveloppe budgétaire de 1,74 milliard d'euros pour acquérir une douzaine de drones MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System), avec leurs stations de contrôle au sol.



Cette décision a été entérinée lors du dernier Conseil des ministres espagnols le 25 janvier. L'Espagne rejoint donc l'Allemagne, la France et l'Italie, également partenaire du programme, et qui avaient déjà donné leur feu vert pour son financement.



Elle ouvre maintenant la voie à la signature imminente du contrat du lancement formel du programme entre les quatre gouvernements, puis à celles des accords de développement, de production et de support qui interviendront entre l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) et les différents partenaires industriels (Airbus, Dassault Aviation et Leonardo).



Le programme MALE RPAS comprendra initialement vingt systèmes complets (chacun comportant 3 drones de surveillances et deux stations de contrôle) qui seront livrés aux pays partenaires : la France (4 systèmes), l'Allemagne (7 systèmes), l'Italie (5 systèmes) et maintenant l'Espagne (4 systèmes). La France prévoit cependant d'acquérir jusqu'à 8 systèmes.



Pour rappel, le futur drone de surveillance européen affichera une longueur de 16 mètres, une envergure de 30 mètres et une hauteur de 6 mètres. Son autonomie pourra aller jusqu'à 40 heures de vol et sa vitesse maximale atteindra les 500 km/h. Sa motorisation n'est pas encore connue (Ardiden 3TP de Safran Helicopters Engines ou solution proposée par Avio, filiale italienne du groupe américain GE).



Le premier drones MALE RPAS doit décoller en 2025. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour 2028.



(image © Airbus DS)