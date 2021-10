Le Journal de l'Aviation revient en force à MRO Europe 2021

Organisé par Aviation Week, le salon MRO Europe est le plus important événement dédié à la maintenance aéronautique du continent. Le Journal de l'Aviation est partenaire média du salon MRO Europe 2021.



Le site de MRO Europe 2021 : Le Journal de l'Aviation répondra présent au salon MRO Europe qui se tiendra les 20 et 21 octobre prochains à Amsterdam.Organisé par Aviation Week, le salon MRO Europe est le plus important événement dédié à la maintenance aéronautique du continent. Le Journal de l'Aviation est partenaire média du salon MRO Europe 2021.Un premier compte-rendu sera publié dès le 20 octobre sur le Journal de l'Aviation (rubrique MRO & Support , suivi d'une couverture plus globale de l'événement dans l'édition 114 de la Lettre MRO & Support envoyée le lendemain.N'hésitez pas à rencontrer toute l'équipe présente sur place.Unique en langue française, la Lettre MRO & Support couvre de façon bimensuelle (22 numéros par an) l'actualité du secteur de la maintenance aéronautique et des services liés à l'après-vente.Le site de MRO Europe 2021 : mroeurope.aviationweek.com