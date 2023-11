Le Journal de l'Aviation présent au salon aéronautique de Dubaï

La 18e édition du salon aéronautique de Dubaï s'annonce déjà comme celle de tous les records, avec plus de 1 400 exposants en provenance de 95 pays. Le nombre de visiteurs est également prévu à la hausse, dépassant les 104 000 de la dernière édition de 2021.



Le Journal de l'Aviation, partenaire média du salon, sera présent sur place et s'intéressera particulièrement aux dernières évolutions de l'aviation commerciale et de l'aviation d'affaires aux Émirats arabes unis, et plus généralement au Moyen-Orient. En plus de toutes les actualités importantes du salon, des articles de fond seront publiés quotidiennement en exclusivité pour nos abonnés.



Pour plus d'information sur le prochain salon aéronautique de Dubai :

