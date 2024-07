Le H160 est enfin arrivé aux États-Unis

Airbus Helicopters annonce avoir livré le premier des quatre H160 attendus par l'opérateur Petroleum Helicopters International (PHI). PHI est le client de lancement du nouvel hélicoptère multirôle de moyen tonnage d'Airbus aux États-Unis.



Airbus précise que cet appareil va maintenant être testé dans le cadre d'un programme de vérification d'itinéraires conçu pour démontrer ses capacités dans un environnement offshore exigeant, une étape préalable à sa mise en service. Les H160 de PHI seront basés à Houma (Louisiane) et assureront des missions dans le Golfe du Mexique, où se situent de nombreuses plateformes de forage.



Les premiers H160 de PMI avaient été commandés en 2011 dans le cadre d'un contrat avec Shell Exploration & Production Company (SEPCO). Depuis, l'opérateur américain s'est engagé sur 8 exemplaires supplémentaires.



Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus se positionne comme le successeur direct de la famille Dauphin (SA365 à EC155). Il est motorisé par deux turbines de nouvelle génération conçues et produites par Safran Helicopter Engines, l'Arrano 1A (1 280 chevaux sur arbre). Le nouvel hélicoptère affiche un rayon d'action maximal de 880 km (475 nautiques) et peut transporter jusqu'à 12 passagers.



Le H160 est particulièrement adapté au transport de personnel offshore (industrie pétrolière et gazière), aux missions EMS, aux missions SAR ou au transport VIP (version ACH160).



Pour rappel, le H160 d'Airbus Helicopters avait été certifié par la Federal Aviation Administration (FAA) en juillet 2023.



(Photo © Airbus Helicopters)