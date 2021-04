Le H160 d'Airbus décroche son premier client Oil & Gas en Asie-Pacifique

Airbus Helicopters annonce avoir décroché une commande portant sur un exemplaire de son H160 de la part de l'opérateur indonésien Derazona Helicopters, devenant de fait le premier client du pays à opter pour le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage produit à Marignane.



« Nous sommes très honorés du vote de confiance de Derazona, devenant non seulement le premier opérateur H160 du pays, mais aussi notre client de lancement pétrolier et gazier dans la région Asie-Pacifique», a déclaré Vincent Dubrule, responsable d'Airbus Helicopters pour la région Asie-Pacifique. « Le H160 change la donne, établissant de nouvelles normes en matière de sécurité, de performance, de confort et de design. Nous sommes convaincus que ce sera un atout précieux pour nos clients alors qu'ils renforcent leurs opérations avec ce bourreau de travail polyvalent », a-t-il ajouté.



Derazona Helicopters opère aujourd'hui avec une flotte composée d'un hélicoptère monoturbine AS350 B3E (H125) et d'un biturbine Bell 412SP.



Pour rappel, le H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Propulsé par les turbines Arrano de Safran Helicopter Engines, le H160 affiche une réduction de consommation en carburant de l'ordre de 15%.



(Image © Airbus Helicopters)