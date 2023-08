Le Gulfstream G550 effectue son millionième vol

Gulfstream Aerospace a annoncé que la flotte de G550 venait récemment de réaliser son millionième atterrissage. À ce jour, la flotte de G550 a enregistré 2,6 millions d'heures de vol.



« Deux décennies après l'entrée en service de l'avion, le G550 continue d'atteindre des jalons en service et d'ajouter à son impressionnante liste de récompenses, comme en témoigne ce millionième atterrissage », a déclaré Mark Burns, le président de l'avionneur de Savannah (Géorgie). « Cela témoigne de la qualité du G550 et de la technologie introduite par Gulfstream sur cet avion, qui a ouvert la voie à notre flotte de nouvelle génération. Le G550 est également soutenu par le réseau mondial d'assistance clientèle de Gulfstream, qui contribue à garantir des performances de service continues comme celle-ci » a-t-il ajouté.



Dérivé du Gulfstream V et motorisé par des Rolls-Royce BR710 de Rolls-Royce, l'avion d'affaires à long rayon d'action G550 a notamment été le pionnier du système de vision améliorée de Gulfstream, désormais connu sous l'appellation EFVS (Enhanced Flight Vision System).



Le G550 est entré en service en 2003 et plus de 600 avions sont en service aujourd'hui. La production de l'appareil a été arrêtée en 2021.



(Photo © Gulfstream)