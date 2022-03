Le GTF Advantage de Pratt & Whitney testé avec 100% de SAF

Pratt & Whitney a testé le GTF Advantage avec 100% de carburant durable d'aviation. L'essai a eu lieu le 1er mars dans les installations du motoriste à West Palm Beach (Floride).



Il souligne que cet essai fait partie du programme de développement des améliorations du GTF, qui doit entrer en service en 2024.



Le SAF utilisé était du kérosène paraffinique synthétique HEFA-SPK (à base d'esters et d'acides gras végétaux hydrotraités) de World Energy.



Pratt & Whitney a présenté le GTF Advantage en décembre dernier. Le motoriste, avec l'aide de MTU, a réussi à réduire les températures dans la section chaude, à augmenter le flux d'air dans le coeur du moteur et modifier sa trajectoire et a adopté de nouveaux revêtements. Le GTF Advantage doit pouvoir ainsi réduire d'un point de pourcentage sa consommation de carburant par rapport au GTF classique.



(Photo © Pratt & Whitney)