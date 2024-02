Le groupe Vista poursuit sa croissance

Le groupe Vista annonce qu'il a poursuivi sa croissance avec succès en 2023, atteignant une part de marché de 5 % dans le segment de l'aviation d'affaires.



Le groupe a enregistré un nombre record d'heures de vol (200 000 heures, en hausse de 17 %), notamment porté par une hausse des heures réservées par les clients de son programme d'abonnement (+30%). Ce faisant, ce service représente une proportion plus importante de son chiffre d'affaires, atteignant 60 %.



Sur l'année, le groupe s'est fortement développé dans le monde, notamment avec son implantation en Afrique. Les Etats-Unis restent le premier marché et représentent la moitié des heures de vol effectuées.



La flotte, de plus de 300 appareils, a en parallèle poursuivi son programme de réaménagement et l'a même accéléré. Ainsi, 93 appareils ont été réaménagés, soit 50 % de plus que ce qui était initialement prévu.



« Malgré une contraction du marché mondial de l'aviation en 2023, Vista a augmenté ses heures de vol de 17 %, dépassant largement la tendance générale du secteur. Jusqu'en 2023, nous nous sommes concentrés sur l'optimisation de tous les aspects de l'entreprise afin de réaliser des gains d'efficacité et de réinvestir les liquidités générées pour augmenter notre flotte à l'échelle mondiale. Avec une phase de CAPEX derrière nous et aucune échéance de dette à court terme, nous abordons 2024 dans une position de force et nous nous concentrerons sur la maximisation des revenus de nos actifs et infrastructures », résume Charlotte Colhoun, directrice financière du groupe.



