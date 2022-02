Le groupe Vista acquiert Air Hamburg

Le groupe Vista continue de consolider le secteur de l'aviation d'affaires autour de lui. Dans cette optique, il vient de conclure un accord lui permettant d'acquérir Air Hamburg. Le projet doit encore obtenir les autorisations réglementaires mais Vista espère pouvoir conclure la transaction d'ici la fin du semestre.



Air Hamburg apportera au groupe un effectif de 650 personnes et une activité ayant accumulé 18 800 vols et 35 000 heures de vol en 2021. Le groupe Vista souligne que cela lui permettra d'augmenter lui-même de 30% ses heures de vol.



La compagnie allemande exploite une flotte de 44 appareils, qui portera à plus de 240 appareils celle du groupe. Elle compte notamment plusieurs modèles de Legacy et des Lineage 1000E d'Embraer, mais aussi des Falcon 7X de Dassault.



Avec cette acquisition, Vista absorbera le hub de maintenance de Baden-Baden d'Air Hamburg, sa division handling et son salon VIP à Hambourg.



