Le groupe Tata veut rapidement rajeunir les flottes d'Air India et d'Air India Express

Alors qu'Air India vient de récupérer l'ancien PDG de Turkish Airlines, le groupe Tata a décidé de moderniser la flotte de l'ancienne compagnie porte-drapeau indienne.



Des discussions sont déjà en cours avec les avionneurs Airbus et Boeing, ainsi qu'avec des loueurs, pour remplacer les monocouloirs et les gros-porteurs les plus anciens de la compagnie. Sont donc à remplacer jusqu'à cinquantaine de monocouloirs Airbus (A319/A320 et A321), les Boeing 737-800 de la compagnie Air India Express, et une quinzaine de 777 de deuxième génération (777-200LR et 777-300ER).



Des décisions pourraient intervenir rapidement et pourraient concerner un nombre plus important d'appareils afin de developper sa flotte.



Pour rappel, le groupe Tata a finalisé l'acquisition d'Air India le 27 janvier pour 2,4 milliards de dollars, marquant le retour de la compagnie dans le groupe depuis sa nationalisation en 1946. Tata Sons est aussi propriétaire de Vistara et d'AirAsia India (à plus de 83%).



(Un A319 d'Air India à Bombay. Photo © Le Journal de l'Aviation)