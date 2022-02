Le groupe SPI passe sous le contrôle de Satys Aerospace

Satys a annoncé qu'il avait acquis le groupe SPI (Société de Peinture Industrielle) et que l'intégration avait pris effet le 1er février. Le groupe toulousain renforce ainsi ses compétences dans le domaine de la peinture, de l'étanchéité et du traitement de surface des éléments d'avions.



Avec cette intégration, le groupe Satys devrait pouvoir publier un chiffre d'affaires de 165 millions d'euros en année pleine (SPI avait enregistré un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2021 et 40 millions d'euros en 2019). Il compte désormais 2 200 collaborateurs (dont 1 300 en France) sur 45 sites (SPI comptant treize sites en France, au Portugal et au Maroc).



Il renforce aussi son positionnement dans le secteur de la défense. Le groupe peindra ainsi 75% des avions de l'Armée de l'air française (en support des Ateliers industriels des armées) et 100% des Rafale produits en France.



La nouvelle business unit du groupe sera dirigée par un comité de direction rassemblant les directeurs de SPI et de Satys.



« Nos activités sont complémentaires, en savoir-faire et géographiquement », souligne Christophe Cador, fondateur et président du groupe Satys. « La réunion de nos savoir-faire et de nos références, en France et à l'international, s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la filière. Dans le contexte de reprise économique et de perspective de croissance forte dont bénéficie l'industrie aéronautique, l'intégration de SPI au sein de Satys Aerospace signe l'émergence d'un leader européen de la protection de surface de sous-ensembles et pièces élémentaires d'avion ».



(Photo © SPI)