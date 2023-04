Le groupe Safran toujours propulsé par le retour du trafic aérien mondial au 1er trimestre

Le groupe Safran a réalisé un chiffre d'affaires de 5,266 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 29,4% par rapport à la même période de 2022. Cette progression est principalement liée aux activités Propulsion et Aircraft Interiors du groupe.



« Safran a enregistré un très bon début d'année, notamment pour les activités de services pour moteurs civils qui bénéficient du retour du trafic des avions court et moyen-courriers au niveau d'avant la crise ainsi que de la préparation des compagnies aériennes en vue de la saison estivale. Comme prévu, nos livraisons de moteurs LEAP se sont accélérées, une performance encourageante dans un contexte de difficultés persistantes dans la chaîne d'approvisionnement mondiale » a déclaré Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran.



Le chiffre d'affaires de l'activité Propulsion a ainsi progressé de 34,9 %, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils (+38,1 % en dollars), avec notamment un niveau élevé de ventes de pièces de rechange pour les moteurs CFM56 et un chiffre d'affaires plus élevé que prévu provenant des contrats de service à l'heure de vol du LEAP.



Safran précise avoir livré 366 réacteurs LEAP au 1er trimestre, contre 239 à la même période l'année dernière. A noter que 15 CFM56 ont aussi été livré durant le trimestre.



L'activité Aircraft Interiors a quant à elle vu son chiffre d'affaires progresser de 37,7% 1er trimestre, à 584 millions d'euros, grâce aux livraisons de pièces de rechange pour les activités Seats et Cabin. Les activités de première monte ont progressé mais dans une moindre mesure, principalement pour Cabin.



Enfin, le chiffre d'affaires de la branche Équipements & Défense a progressé de 10,3% grâce aux services après-vente, en particulier pour les freins carbone, les nacelles et les activités Aerosystems. Les activités Electronics & Defense sont quant à elles restées quasi stables.



(Photo © Safran)