Le groupe Lufthansa se redresse au deuxième trimestre

Le groupe Lufthansa annonce une hausse de 70% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre à 3,2 milliards d'euros. Son EBIT ajusté est toujours négatif de 952 millions d'euros mais cette perte a été réduite de 43% grâce à la performance toujours exceptionnelle de l'activité cargo et le redressement de Lufthansa Technik (porté par la demande des compagnies non européennes) et du groupe LSG. La perte nette quant à elle est presque divisée par deux à 756 millions d'euros.



Les résultats bénéficient toutefois d'une comparaison très avantageuse avec 2020 puis que la quasi totalité de la flotte du groupe était immobilisée en avril et mai l'année dernière. Sur le semestre, le chiffre d'affaires perd 31% de sa valeur mais les pertes d'EBIT et nettes se réduisent (de 28% et 50% respectivement), la perte nette atteignant 1,8 milliard d'euros.



Le groupe souligne qu'il y a une grande disparité entre le début et la fin du trimestre, le nombre de réservations ayant doublé en juin par rapport à avril. Les capacités se situaient par ailleurs à 40% de leur niveau de juin 2019. En revanche, à l'échelle trimestrielle, les capacités étaient à 29% de leur niveau de 2019.



Lufthansa s'attend à une évolution positive de la demande loisir et affaires au second semestre. Pour y répondre, les compagnies du groupe ont ouvert leur offre long-courrier à des destinations touristiques. Il s'attend à une réouverture des voyages vers l'Amérique du Nord à la fin de l'été (ce qui est prévu au Canada) et en Asie vers la fin de l'année. Les capacités moyennes de 2019 devraient rester à 40% de leur niveau de 2019 mais pourraient monter à 50% au troisième trimestre, moment auquel il espère stopper les flux de trésorerie négatifs.



