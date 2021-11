Le groupe Lufthansa retrouve un résultat opérationnel positif

Le groupe Lufthansa a lui aussi réussi à publier un résultat opérationnel positif au troisième trimestre. Avec un chiffre d'affaires quasiment doublé par rapport à l'année dernière (5,2 milliards d'euros), le résultat opérationnel a été positif de 17 millions d'euros (contre une perte de 1,3 milliard d'euros l'année dernière), malgré de lourds coûts de restructuration de 255 millions d'euros. Le résultat net reste négatif de 72 millions d'euros.



Toutes les activités du groupe ont contribué à ce résultat. Les compagnies de réseau se sont redressé (et divisé par presque trois leurs pertes), Eurowing a enregistré un résultat opérationnel positif de 108 millions d'euros, Lufthansa Cargo a de nouveau enregistré un record historique avec 301 millions d'euros d'EBIT ajusté et Lufthansa Technik est également revenue dans le positif avec un EBIT de 61 millions d'euros.



Le groupe Lufthansa indique que ses compagnies ont doublé leur capacité au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, retrouvant une offre inférieure de moitié à celle de 2019 sur la période. Mais les réservations ont augmenté plus rapidement sous l'effet de l'assouplissement des restrictions et se trouvent actuellement à 80% de leur niveau pré-crise. Quelque 19,6 millions de passagers ont été transportés.



Le groupe estime que ce niveau va se maintenir, notamment grâce à la réouverture des Etats-Unis à partir du 8 novembre, qui a soutenu l'élan. Les capacités devraient atteindre 60% au quatrième trimestre, puis 65% au premier trimestre et 80% à partir de l'été 2022 et pour le reste de l'année. Il constate également une reprise de la demande pour les billets de classes premium et de la proportion de voyageurs d'affaires dans toutes les classes.



(Photo © Lufthansa)