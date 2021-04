Le groupe Lufthansa réduit ses pertes au premier trimestre

Le groupe Lufthansa a réussi à enregistrer de meilleurs résultats au premier trimestre 2021 qu'à la même période de l'année dernière. Malgré un chiffre d'affaires en chute de 60% (à 2,6 milliards d'euros), l'EBIT est sensiblement au même niveau qu'en 2020 (-1,2 milliard d'euros) et la perte nette a été réduite de moitié à un milliard d'euros.



La réduction de moitié des dépenses a fortement contribué à ces résultats. Outre la réduction de 19% des effectifs, la capacité a été bloquée à 21% de son niveau pré-crise. Seuls trois millions de passagers ont emprunté les vols des compagnies du groupe (-90% par rapport à avant la crise). Le groupe indique qu'il perd encore 235 millions d'euros par mois, un montant qui pourrait être réduit à 200 millions d'euros au deuxième trimestre.



Sans surprise, la meilleure nouvelle vient du cargo, qui enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 45% à 802 millions d'euros et un EBIT record de 314 millions d'euros (il était négatif de 22 millions d'euros en 2020).



Anticipant un fort rebond de la demande au second semestre, favorisé par les campagnes de vaccination et le déploiement des tests, les compagnies du groupes s'annoncent prêtes à restaurer jusqu'à 70% de leurs capacités à court terme pour réagir au plus vite au relâchement des restrictions et à les concentrer sur les destinations de loisirs, qui seront les premières à repartir.



(Photo © Lufthansa)