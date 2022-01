Le groupe Lufthansa passe une nouvelle commande de sièges Premium Economy à ZIM

Le groupe Lufthansa a passé une importante commande de sièges Premium Economy de nouvelle génération ZIMprivacy (PC-02) à l'entreprise allemande ZIM Aircraft Seating.



Ces nouveaux sièges seront installés sur les 19 Boeing 747-8I de Lufthansa ainsi que sur neuf Airbus A330-300 de SWISS. Les compagnies du groupe Lufthansa utilisaient jusqu'à présent le siège ZIMmagic (PC-01), un siège qui a notamment permis de déployer la classe Premium Economy sur certains gros-porteurs du groupe ces dernières années.



ZIM Aircraft Seating précise que les nouveaux sièges seront personnalisés avec des spécifications et de garnitures et de finitions propres à Lufthansa et à SWISS afin de permettre à chaque compagnie aérienne de conserver sa propre marque de cabine.



Le siège ZIMprivacy (PC-02) est par ailleurs déjà en train d'être installé sur les autres appareils long-courriers de SWISS (A340-300 et 777-300ER), un chantier qui devrait être finalisé au premier trimestre 2022.



« L'attribution de ce projet à ZIM Aircraft Seating est un très bon signe pour l'orientation future de l'aviation commerciale dans la longue crise du COVID-19 et indique une reprise des activités aériennes. Toute l'équipe de ZIM Aircraft Seating est très fière que nous ayons touché le bon nerf sur ce marché avec notre nouveau développement de produit du ZIMprivacy, et qu'avec Lufthansa et SWISS nous ayons pu convaincre deux partenaires solides en tant que clients de lancement », a déclaré Sven Achilles, PDG de ZIM Aircraft Seating.



ZIM Aircraft Seating annonce enfin que son nouveau siège Premium Economy devrait également monter à bord des futurs 777-9, A350 et 787 de Lufthansa.



(Photo © ZIM Aircraft Seating)