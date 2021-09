Le groupe Lufthansa met en service son premier A321neo équipé de la cabine Airspace

Le premier Airbus A321neo du groupe Lufthansa équipé d'une cabine Airspace entre en service ce week-end.



Il appartient à la flotte de Lufthansa et réalisera son premier vol entre Francfort et Fuerteventura.



La cabine Airspace ne sera pas cantonnée à la flotte de la compagnie allemande et sera également introduite auprès de Swiss, Brussels Airlines et Eurowings sur les nouveaux appareils de la famille A320.



Parmi les améliorations que la cabine Airspace apporte se comptent les coffres à bagages plus spacieux, un design plus aéré à l'entrée et dans tout l'espace, de nouveaux panneaux latéraux, ainsi qu'un éclairage LED retravaillé.



(Photo © Lufthansa)