Le groupe Lufthansa commande 24 000 fauteuils de classe économique à Recaro

Lufthansa reste fidèle à Recaro. Le groupe a acquis près de 24 000 fauteuils de classe économique auprès de l'équipementier pour équiper près d'une centaine d'appareils de Swiss et Lufthansa.



La livraison des premiers fauteuils doit intervenir de façon imminente, avant la fin de l'année.



Le groupe a choisi deux modèles, les CL3710 et CL3810. Ce dernier va être installé en rétrofit sur les Airbus A330-300 de Swiss et sur les Boeing 747-8 de Lufthansa. Recaro souligne qu'ils auront une masse réduite de 15 % par rapport aux modèles qu'ils remplacent.



(Photo © Recaro)