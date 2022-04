Le groupe Liebherr attend un retour au niveau pré-crise en 2025 pour ses activités aéronautiques

Le groupe Liebherr annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 11,64 milliards d'euros en 2021, quasiment de retour au niveau de 2019. Son résultat net est quant à lui de 545 millions d'euros, ce qui est au-dessus du niveau pré-crise.



En ce qui concerne la division Aerospace & Transportation systems, le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, en croissance de 6,7% par rapport à 2020.



Le groupe souligne que l'évolution des recettes a été très différente selon les régions et l'activité. Ainsi, dans l'Union européenne et en Amérique du Nord, les recettes ont augmenté aussi bien dans le secteur aéronautique que ferroviaire. En revanche, elles n'ont évolué favorablement que dans l'aéronautique dans les pays européens hors- UE et en Amérique centrale et du Sud. Le chiffre d'affaires aéronautique a enfin continué à décliner en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Océanie.



Dans cette division Aerospace & Transportation systems, les investissements ont par ailleurs diminué de 25% en 2021 (à 21 millions d'euros) et les effectifs de 2,5% (à 5 943 personnes).



Liebherr s'attend à ce que son chiffre d'affaires aéronautique retrouve son niveau pré-crise en 2025.



(Photo © Liebherr)