Le groupe IAG confirme aussi sa commande de Boeing 737 MAX

La fameuse commande de 737 MAX d'International Airlines Group (IAG) initialement annoncée durant le Bourget 2019, en pleine crise pour le monocouloir remotorisé de Boeing, se matérialise enfin.



Les actionnaires du groupe IAG, maison mère des compagnies aériennes British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling ont approuvé le contrat qui porte sur 50 appareils 737-8-200 et 737-10, plus 100 options supplémentaires. C'est aussi une bonne nouvelle pour CFM International, la coentreprise formée par General Electric et Safran Aircraft Engines, la totalité des appareils étant évidemment motorisés par des LEAP-1B.



La commande initiale de 737 MAX d'IAG avaiet été modifiée en mai dernier. La (ou les) compagnie(s) aérienne(s) concernée(s) par ces nouveaux appareils n'est pas précisée. Aucune compagnie aérienne du groupe IAG n'exploite aujourd'hui de 737.



Les 25 737-8200 et 25 737 MAX 10 sont valorisés à près de 6,25 milliards de dollars aux prix catalogue. Ces appareils seront livrés entre 2023 et 2027 (et entre 2025 et 2028 pour les options qui seront confirmées). Boeing précise que cette commande sera enregistrée dans ses tableaux des commandes et livraisons du mois de novembre.



