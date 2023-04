Le groupe HNA s'engage sur jusqu'à cent C919 et ARJ21 auprès de COMAC

Le groupe HNA a signé un accord-cadre avec COMAC pour l'acquisition ferme de 60 avions à fuselage étroit C919 - répartis équitablement entre ses deux filiales Urumqi Air et Suparna Airlines - et une lettre d'intention pour 40 ARJ21.



Les détails (prix, calendrier de livraison, spécifications) seront déterminés lors de la signature du contrat d'achat ferme entre COMAC et les deux transporteurs.



Basée à Xinjiang, Urumqi Air exploite actuellement 16 Boeing 737-800. Suparna Airlines exploite pour sa part dix 737-800, deux 787-9, trois 747F et un 757F .



Pour rappel, COMAC totalise un carnet de commandes de plus de 1100 C919, dont 300 contractualisés au mois de novembre 2022 par sept sociétés de leasing chinoises.



La liste des clients du C919 comprend Air China, China Southern Airlines, Sichuan Airlines et China Eastern Airlines qui est la compagnie de lancement. La mise en service des premiers appareils est prévue durant ce printemps.



(Photo © COMAC)