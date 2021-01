Le groupe HNA est en faillite

En grandes difficultés financières depuis des années, le groupe HNA a annoncé qu'il était en procédure de faillite.



Cela fait suite à une demande de ses créanciers qui ont exigé le lancement d'une procédure de restructuration « car nous ne pouvons pas rembourser nos dettes », indique un communiqué.



Le groupe HNA souligne qu'il se pliera à toutes les instructions du tribunal tout en préservant ses activités, afin qu'elles se déroulent le plus normalement possible. Il possède des participations plus ou moins grandes dans de nombreux secteurs d'activité. L'aérien est un pôle majeur dans lequel il compte une quinzaine de compagnies aériennes, notamment Hainan Airlines, Hong Kong Airlines, et le loueur Avolon.



Les difficultés du groupe HNA viennent principalement d'une politique d'expansion très agressive, le groupe s'étant très fortement endetté pour mener à bien de nombreuses acquisitions, de sociétés entières ou de participation dans de grands groupes internationaux. Incapable de rembourser, il avait été contraint de faire machine arrière et de vendre plusieurs biens et participations afin de se maintenir à flots. En Europe, il avait notamment investi dans Aigle Azur et TAP Portugal.



(Photo © HNA group)