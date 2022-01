Le groupe chinois Hongyuan veut prendre une importante participation dans Air Belgium

Hongyuan Group vise Air Belgium. Le groupe logistique chinois, dont le siège est situé dans la zone économique l'aéroport international de Pékin, s'apprête à reprendre la participation de 7,7 % d'Air Belgium détenue par Aviation Investment Holding, basée à Hong Kong.



Mieux, Hongyuan Group prévoirait d'injecter de nouveaux capitaux dans la compagnie aérienne et de monter à jusqu'à 49% de son capital. Les 51% restants resteraient entre les mains des actuels actionnaires belges (SRIW, Sogepa, SFPI, 3T Management et Sabena Aerospace), Air Belgium conservant ainsi son statut de transporteur européen.



Dans la mouvance de ce changement d'actionnariat, Air Belgium mettra en service, courant 2022, deux 747-8F (ex-Saudia) qu'elle opérera pour le compte de Hongyuan Group - qui a choisi, depuis 2020, l'aéroport de Bruxelles comme principal hub européen et y a construit un entrepôt de 8 000 m².



Ceux-ci viendront ainsi compléter la flotte tout cargo d'Air Belgium, qui comprend déjà quatre A330-200F, des appareils opérant pour CMA CGM Air Cargo (avec des 777F et des A350F en commande).



(Photo © Air Belgium)