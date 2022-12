Le groupe C&L Aviation achète ACLAS Technics

C&L Aviation Group annonce avoir fait l'acquisition de la société écossaise ACLAS Technics, spécialisée dans la réparation et la révision de composants structuraux pour de nombreuses plateformes ATR, Airbus, Boeing et Bombardier, dont les ATR 42/72, le P-8 Poseidon, les 737, 747, 757 et 777 et les A320 et A330...



ACLAS Technics est notamment une ancienne filiale d'ASL Aviation Group.

Le groupe américain C&L Aviation est quant à lui davantage spécialisé dans les services MRO pour l'aviation régionale et l'aviation d'affaires.



ACLAS Technics dispose quant à lui d'une base client (compagnies aériennes, MRO...) présente dans une cinquantaine de pays.