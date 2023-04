Le groupe Aurelius va reprendre LSG Sky Chefs

Lufthansa annonce avoir conclu un accord avec Aurelius pour la vente du reste du groupe LSG Sky Chefs. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre.



L'accord porte sur toutes les activités et marques de restauration classique, de vente au détail à bord et de commerce alimentaire, ainsi que les 131 centres de service à la clientèle en Amérique (Etats-Unis et Amérique latine), dans les marchés émergents et en Asie-Pacifique. Il concerne également RiM (Retail in Motion), basé en Europe, et SCIS Air Security Services, aux États-Unis. Ces activités regroupent 19 000 collaborateurs et 36 coentreprises dans le monde.



Les activités européennes de LSG Sky Chefs (hors entité RiM) avaient été vendues à gategroup en 2019.



Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Lufthansa de se recentrer sur ses activités « Airline ».



(Photo © LSG Sky Chefs)