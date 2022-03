Le groupe ASL commande dix Boeing 737-800BCF supplémentaires

ASL Aviation Holdings a conclu un nouvel accord avec Boeing portant sur l'acquisition de jusqu'à vingt 737-800BCF (Boeing Converted Freighters) - dix fermes et dix droits d'achat.



Dave Andrew, le directeur général du groupe, souligne que cette commande fait partie du programme de renouvellement de la flotte et à l'amélioration de son empreinte environnementale.



Boeing souligne qu'il s'agit de la seconde commande d'ASL et qu'elle porte les engagements du groupe à 40 737-800BCF (en incluant options et droits d'achat). L'accord initial avait été signé en juin 2019 et il portait également sur dix appareils en commandes fermes et dix options, qui ont été converties en février 2021. Le premier BCF de la commande avait été livré en janvier 2021 à ASL Airlines France.



L'avionneur indique également que les travaux de conversion seront réalisés par Boeing sur des sites approuvés, notamment ceux de STAECO à Jinan (Chine) et de Boeing à Londres Gatwick.



(Photo © ASL Aviation)