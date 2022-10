Le groupe Airplane s'installe aussi à l'aéroport d'Agen

Le groupe Airplane a annoncé qu'il avait décidé de poursuivre son développement en s'implantant sur l'aéroport d'Agen La Garenne. Il y a acquis un hangar aéronautique de 2 500 m² et dispose d'un parking de stockage, ce qui lui permettra de proposer une prestation complète de maintenance et de peinture.



Cette nouvelle implantation travaillera en parallèle du site historique de Toulouse Francazal.



Elle est principalement orientée vers les services MRO et de peinture pour les ATR, Embraer et Airbus de la famille A320.



Initialement, l'activité s'appuiera sur les effectifs d'Airplane Painter et d'Airplane Delivery pour démarrer mais une campagne de recrutement vient d'être lancée pour intégrer de nouvelles équipes locales. Une vingtaine de postes est à pourvoir d'ici la fin de l'année, en peinture, maintenance et dans les fonctions supports. Un job dating aura lieu le 18 octobre.



(Photo © Airplane)