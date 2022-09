Le groupe AirAsia va louer trois Airbus A321 cargo

Teleport, la compagnie cargo du groupe malaisien Capital A, la maison mère d'AirAsia, a décidé de s'équiper de trois Airbus A321F pour développer ses capacités en Asie. Les trois appareils seront loués à BBAM Limited Partnership (BBAM) et seront livrés à partir du premier trimestre 2023.



« L'ajout de ces avions cargo va créer une disponibilité supplémentaire de capacité de fret pour des marchés clés comme la Chine, ce qui nous permettra de charger des cargaisons préemballées et plus volumineuses de manière sécurisée. Grâce au réseau exclusif d'AirAsia, qui donne à Teleport l'accès à un modèle d'exploitation multihub, ces trois appareils seront positionnés de manière transparente sur les marchés clés d'AirAsia comme la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie » annonce Francis Anthony, le directeur du fret commercial chez Teleport.



Teleport dispose pour l'instant d'un seul avion cargo dédié, un Boeing 737-800BCF livré en novembre 2021 et basé à l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi (BKK), ici en photo. Il a été acquis dans le cadre d'un accord pluriannuel avec K-Mile Asia, une compagnie aérienne cargo thaïlandaise.



Le groupe AirAsia s'intéresse à l'A321P2F depuis plus de deux ans et a même récemment montré de l'intérêt à ce qu'Airbus propose une version cargo de l'A321neo.



BBAM est un important client des 737-800BCF de Boeing et des A320/A321P2F d'Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise créée par ST Engineering et Airbus. EFW doit encore lui remettre 17 A320/A321P2F d'ici 2025.



Pour rappel, l'A321P2F peut transporter jusqu'à 28 tonnes de fret.



(Teleport ne dispose aujourd'hui que d'un seul monocouloir cargo dédié, ce 737-800BCF basé à Bangkok Suvarnabhumi depuis l'année dernière. Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)