Le groupe AirAsia devient Capital A

AirAsia Group devient officiellement Capital A. Plus qu'un changement de nom, c'est le portefeuille croissant d'entreprises du groupe au-delà de la compagnie low-cost qui veut être mis en avant. « Au cours des deux dernières années, nous avons tiré profit du ralentissement de l'aviation pour construire une base solide pour un avenir viable et prospère, qui ne dépend pas uniquement de l'aérien », a déclaré le directeur général de Capital A, Tony Fernandes. Le groupe a massivement investi dans sa solution de paiement BigPay, sa filiale logistique Teleport et sa géante application mobile. Pour son activité aérienne, la marque AirAsia sera conservée et poursuivra sa croissance.Tony Fernandes a d'ailleurs révélé, sans plus de détails, que deux nouvelles filiales seront prochainement ajoutées au groupe.