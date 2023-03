Le Groupe ADP va modifier sa position financière en Inde

Le Groupe ADP a conclu un accord avec GMR Enterprises en vue de former une société de holding aéroportuaire qui sera cotée sur les marchés financiers indiens. Cet objectif devrait être atteint au premier semestre 2024.



L'accord cadre qui vient d'être signé prépare la fusion entre GMR Airports Infrastructure (GIL) et GMR Airports, cette dernière étant la coentreprise créée par le groupe ADP et GMR Airports Infrastructure pour superviser les aéroports indiens et asiatiques de son portefeuille.



Ce faisant, le groupe ADP deviendra actionnaire d'une société cotée en Inde - il détiendra 32,3 % du capital de la New GIL et un intérêt économique de 45,7 %. Cette mesure permettra également de simplifier la structure capitalistique des actifs aéroportuaires des sociétés et de faire de la New GIL un acteur exclusivement aéroportuaire et plus agile pour saisir les opportunités se présentant en Inde et en Asie du Sud-Est.



« Trois ans après notre prise de participation dans le groupe indien GMR Airports, une nouvelle étape de notre présence en Asie débute aujourd'hui. L'opération initiée permettra de révéler la valeur de notre participation à travers une société aéroportuaire cotée sur les marchés financiers indiens. Cette opération nous mettra en capacité de saisir pleinement les opportunités de développement du marché aéroportuaire indien dans les prochaines années. Avec TAV Airports, groupe coté en Turquie et GMR Airports, qui le deviendrait d'ici mi-2024 en Inde, Groupe ADP, lui-même coté à Paris, se placera de manière unique dans l'industrie aéroportuaire. Il initie ainsi un modèle original de financement de son développement », résume Augustin de Romanet, PDG du Groupe ADP.



(Photo © Groupe ADP)