Le gouvernement du Vanuatu soutient sa compagnie

Air Vanuatu a indiqué avoir reçu un engagement ferme du gouvernement pour apurer une partie de sa dette dans le cadre du bail locatif de son seul avion à réaction, un Boeing 737-800 (MSN 42052), contractualisé avec bailleur Aircraft Lease Corporation (ALC).



« Des plans de paiement convenus sont en place pour le Boeing 737 et ceux-ci ont été acceptés par le bailleur. Ces engagements financiers ont été négociés pour assurer la poursuite des opérations - de l'avion », rassure la compagnie.



L'avion de 6 ans avait été introduit dans la flotte d'Air Vanuatu en janvier 2016. Sa flotte active comprend en outre un ATR72, un Britten Norman Islander et deux Twin Otters (location). Air Vanuatu prévoit d'introduire un autre ATR72 et deux Twin Otters (de remplacement) d'ici la fin d'année.



Plus tôt en juin, le transporteur a annulé sa commande, annoncé en février 2019, portant sur deux A220-100 et deux A220-300.



(Photo © Air Vanuatu )