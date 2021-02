Le gouvernement canadien approuve l'acquisition de Transat par Air Canada

Transports Canada a annoncé qu'il approuvait le projet d'acquisition de Transat par Air Canada mais a posé des conditions.



Conscient que Transat se trouve en grande difficulté en raison de la crise, qui remet en question sa capacité à poursuivre ses opérations, le ministère a jugé que la fusion était la meilleure solution pour garantir l'emploi, les possibilités de voyage (lorsque celles-ci ne subiront plus de restrictions) et le soutien à l'industrie.



Il demande cependant qu'Air Canada conserve le siège social et la marque Transat au Québec, s'engage à maintenir 1 500 employés, à entretenir au maximum les appareils au Canada et privilégie les contrats de services locaux.



Des mesures devront également être prises pour faciliter l'installation de nouveaux transporteurs pour reprendre les routes de Transat vers l'Europe, en même temps que de nouvelles liaisons devront être lancées dans les cinq premières années après le rapprochement.



Les opérations régulières d'Air Transat sont suspendues depuis la fin du mois de janvier et jusqu'au 30 avril.



(Photo © Air Transat)