Le GIFAS soutient les industries françaises au salon de Singapour

(Singapore Airshow) Le GIFAS annonce que la délégation française sera importante au salon aéronautique qui se tient à Singapour du 15 au 18 février.



Le groupement conduira 26 sociétés de toutes tailles et de tous secteurs : AAA Expert, ABC, ADDEV, Aerocampus, AFI KLM E&M, Air Liquide Advanced Technologies, Axon'Cable, Bolloré Logistics, CETIM, Cobham Aerospace Communications, Cybermeca Groupe Ledoux, DCI Group, Dedienne Aerospace, GMI Aéro, KaliStrut Aerospace, Lacroix, Latecoère Interconnection Systems, Novae Services, R&R Consulting, Sabena technics, Safran, Satys, Sereme, Socomore, Techman-Head et WiN MS.



Airbus, ATR, CFM International, Dassault Aviation, MBDA et Thales auront par ailleurs leurs propres stands.



Le GIFAS rappelle que les industriels de l'aéronautique français et leurs filiales font travailler plus de 2 000 personnes à Singapour, ce qui y représente 10% des emplois aéronautiques. Le secteur de la maintenance est notamment très dynamique.



(Photo © JAV)