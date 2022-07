Le GIFAS réélit Guillaume Faury comme président

Le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) s'est réuni à l'occasion de son assemblée générale ordinaire et a réélu Guillaume Faury, président d'Airbus, comme président.



A cette occasion, il a rappelé que la demande était de retour dans tous les secteurs de l'aviation mais que la filière faisait toujours face à des défis majeurs et se trouvait « dans une situation de navigation par très gros temps » : décarbonation, montée en cadence et dangers de perturbation dans la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des difficultés de recrutement, d'approvisionnement en matières premières, de logistique ou de la fragilité de certaines entreprises après le choc de la crise.



Guillaume Faury a posé les principaux défis de l'industrie, « qu'ils soient relatifs à la conception d'un avion de demain zéro-émission d'ici 2035, qu'ils concernent la Défense, secteur en bonne santé, mais néanmoins victime d'attaques sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) qu'il ne faut pas sous-estimer, ou enfin, l'espace, encore une fois à la croisée des chemins avec un nouveau lanceur, une constellation européenne à concrétiser, et en novembre la ministérielle de l'ESA avec un budget spatial qui devra se montrer ambitieux pour la France ».



En parallèle, Martin Sion, président de Safran Electronics & Defense, a été lui aussi réélu à la présidence du GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense), tandis que Didier Kayat, directeur général de Daher, et Emmanuel Viellard, PDG de Lisi Aerospace, ont été réélus vice-présidents.



Le Comité AERO-PME change de dirigeant et Clémentine Gallet, présidente de Coriolis Composites, prend sa présidence - Ludovic Asquini, président du groupe Nexteam, devenant vice-président à sa place. Elle remplace Christophe Cador, PDG de Satys. Elle a également été élue trésorière du GIFAS.



(Photo © Airbus)