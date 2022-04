Le GEnx-1B fête ses 10 ans

Le moteur GEnx-1B de GE Aviation, dédié au Boeing 787, vient de célébrer ses 10 ans de service le 22 avril.



Successeur de la famille CF6 et variante du GEnx-2B introduite un an plus tôt sur le Boeing 747-8, le GEnx-1B peut fournir une poussée pouvant atteindre les 76000 livres (339 kN) pour le 787-10.



Le GEnx-1B avait été mis en service sur l'un des premiers Dreamliner livrés à Japan Airlines le 22 avril 2012, un 787-8 de la compagnie japonaise assurant alors une rotation commerciale entre Tokyo (Narita) et Boston. Depuis, Japan Airlines aligne 51 Dreamliner, dont quatre 787-8 opérés par sa division à bas coût ZIPAIR Tokyo.

Le GEnx s'est révélé être le moteur de forte puissance le plus rapidement vendu par GE Aviation (à plus de 2700 exemplaires), même si les livraisons subissent actuellement un certain ralentissement avec l'arrêt des livraisons de 787 depuis juillet 2021.



Le programme GEnx de GE Aviation comprend aussi des partenaires industriels étrangers, à l'instar d'IHI Corporation (Japon), GKN Aerospace (Royaume-Uni), MTU (Allemagne), Safran Aero Boosters (Belgique), Safran Aircraft Engines et Hanwha Techwin (Corée du Sud).



(Photo © Japan Airlines)