A l'occasion du conseil des ministres du 26 juin, le général Jérôme Bellanger a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Il prendra ses fonctions le 16 septembre et sera ainsi élevé aux rang et appellation de général d'armée aérienne, succédant au général Stéphane Mille. Il est actuellement général de corps aérien du corps des officiers de l'air.