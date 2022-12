Le G700 de Gulfstream aiguise ses armes à Dubaï

Dernière étape de son tour du monde, le G700 de Gulfstream est présenté pour la première fois à Dubaï à l'occasion du salon MEBAA qui se tient sur la plateforme de Dubai World Central (DWC) jusqu'au 8 décembre.



Ce dérivé légèrement allongé des G650/G650ER dispose d'un rayon d'action de 7500 nautiques. Sa mise en service est prévue au milieu de l'année prochaine, en attendant l'arrivée du nouveau G800 (8000 nautiques) six mois plus tard.



Le G700 dispose d'une longue cabine pouvant être aménagée en cinq zones. L'appareil d'essai présenté à Dubaï est d'ailleurs entièrement aménagé, participant à la maturité et à la durabilité de plusieurs éléments de la cabine, notamment le système d'éclairage qui soutient l'adaptation du cycle circadien des passagers.



Pour rappel, les G700 et G800 sont motorisés par le Pearl 700 de Rolls-Royce, un moteur récemment certifié par l'EASA. Ce moteur apportera une amélioration de 8% de la poussée au décollage par rapport au BR725 et une amélioration moyenne de son efficacité de 5%.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)