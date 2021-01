Le fondateur des compagnies Orient Thai et One-Two-Go est décédé

La presse thaïlandaise a annoncé le décès d'Udom Tantiprasongchai, le fondateur et dirigeant de la compagnie aérienne Orient Thai et de sa filiale à bas coûts One-Two-Go, deux transporteurs aujourd'hui disparus.



L'homme d'affaires thaïlandais, qui avait 66 ans, était visé par un mandat d'arrêt international depuis plusieurs années, en lien avec le procès du crash du MD-82 de One-Two-Go à Phuket en septembre 2007, un accident qui avait fait 90 morts, dont 57 étrangers et 9 Français.



One-Two-Go avait été inscrite sur la liste noire des compagnies aériennes de l'Union européenne dix-huit mois plus tard, avant de disparaître en 2010.



Bien qu'absent à son procès, Udom Tantiprasongchai avait été condamné à trois ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris en octobre dernier, jugé coupable d'« homicides involontaires aggravés » et « blessures aggravées ».



