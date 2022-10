Le fondateur de StarLux Airlines reprend les commandes de la compagnie pour sa phase d'expansion

Le fondateur de la jeune compagnie aérienne taiwanaise StarLux Airlines a démissionné de son poste de président d'Uni Air, après seulement six mois à ce poste. Kuo-Wei Chang avait été porté à la présidence de la filiale domestique et régionale d'EVA Air en avril dernier après la démission de son prédécesseur.



Il souhaite désormais se concentrer sur la gestion de StarLux (lancée en janvier 2020) en créant davantage de lignes internationales entre l'Asie du Sud-Est et les États-Unis via son hub de Taipei.



L'ouverture des dessertes de San Francisco et Los Angeles est prévue en avril 2023. StarLux Airlines veut également porter sa flotte à 19 avions d'ici la fin de l'année, contre 14 actuellement (A321neo et A330neo).



Le premier des deux A350-900 attendus cette année en livrable dans les prochains jours. Des appareils ATR destinés à son réseau domestique sont également envisagés pour l'année prochaine, de même qu'une flotte cargo dédiée.