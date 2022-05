Le FMS PureFlyt montera à bord des avions commerciaux d'Airbus à partir de 2026

Thales annonce avoir été sélectionné par Airbus pour équiper ses avions commerciaux avec un nouveau FMS (Flight Management System) entièrement connecté.



Le nouveau système de gestion de vol est directement dérivé du FMS connecté PureFlyt dévoilé par Thales en 2019 et concerne les programmes A320, A330 et A350.



Thales précise que le nouveau FMS vise une entrée en service pour la fin 2026. Il sera également proposé en retrofit en remplacement des FMS présents sur des appareils déjà livrés.



Ce nouveau FMS permettra une interopérabilité facilitée pour les compagnies aériennes comme pour les pilotes et des optimisations de trajectoire visant à réduire l'impact carbone des opérations.



Cybersécurisé, il permettra d'accéder aux données du monde ouvert, dont les données météo en temps réel. Grâce au lien avec les systèmes non avioniques, qu'il s'agisse des EFB ou des centres opérationnels des compagnies aériennes, ce nouveau système de gestion de vol simplifiera l'analyse de toute révision de plan de vol en fournissant la meilleure route au pilote et en facilitant l'interaction avec le contrôle du trafic aérien.



Ce nouveau système de gestion de vol participera ainsi à réduire la congestion au-dessus des aéroports, la consommation de carburant et les nuisances sonores, tout en allégeant la charge des pilotes.



(Un cockpit d'A350. Photo © Airbus)