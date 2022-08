Le double HUD certifié sur le Falcon 8X de Dassault

La FAA et l'AESA ont approuvé l'utilisation du double affichage tête haute de Dassault Aviation (FalconEye) sur le triréacteur à long rayon d'action Falcon 8X.



Cette configuration va permettre à terme de pouvoir utiliser le système EFVS-dans conditions d'atterrissage proches du zéro-zéro, en attendant la nouvelle réglementation européenne.



Pour l'instant le système de vision combinée synthétique et améliorée FalconEye est certifié pour des approches de non-précision jusqu'à 100 pieds.



Dassault indique qu'un certain nombre d'opérateurs de Falcon 8X ont déjà programmé l'installation de la modification à double HUD afin de permettre aux deux pilotes de partager les mêmes informations, rendant ainsi possible le partage des rôles (pilote actif et pilote monitoring). L'apport du double HUD va également simplifier la formation au même niveau d'expérience et de qualification.



L'option à double HUD sera également certifiée sur le nouveau Falcon 6X, qui doit entrer en service l'année prochaine, ainsi que sur le futur Falcon 10X, le biréacteur ultra long-courrier à fuselage large dont la certification est prévue fin 2025.



(Photo © Dassault Aviation)