Le dernier Mirage 2000N tire sa révérence

La Direction générale de l'armement (DGA) a annoncé que le tout dernier Mirage 2000N en service avait réalisé son dernier vol le 22 février dernier pour rejoindre la BA 133 de Nancy-Ochey.



L'appareil n°356 (standard K3) était utilisé par DGA Essais en vol à Istres comme avion banc d'essais. Comme d'autres Mirage 2000N avant lui, il disposait encore d'un potentiel suffisant pour réaliser quelques centaines d'heures de vol d'essais avant sa butée de maintenance suite à son retrait des forces aériennes stratégiques (Les derniers Mirage 2000N ont laissé leur rôle de bombardier stratégique au profit du Rafale en 2018).



La DGA précise également que ce dernier Mirage 2000N va désormais servir comme moyen de formation pour les mécaniciens de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). DGA Essais en vol utilisera maintenant une flotte de Mirage 2000D, plus modernes, afin de réduire les coûts du maintien en condition opérationnelle (MCO).



Selon la DGA, la principale mission du Mirage 2000N après son départ des FAS était d'accompagner la formation des futurs navigants d'essais à l'école du personnel navigant d'essais et de réception (EPNER).



Il a également permis, grâce à une installation d'essais dédiée, la mise au point de différents radars (au sol et sur frégate), du système de défense PAN Charles de Gaulle, et du nouveau standard F4 du Rafale (72 heures). Il aura par ailleurs permis de valider une nouvelle perche de ravitaillement pour que la flotte de Mirage 2000 soit compatible avec l'A400M.



(Photo © DGA)